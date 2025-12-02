CHACO-UNA SEMANA SIN NOTICIAS DE LURDES: BUSCAN A UNA JOVEN CHAQUEÑA DESAPARECIDA EN BRASIL

Lurdes Leonor Rodríguez, de 25 años, se mudó en septiembre a Florianópolis para trabajar en un bar y desde el 26 de noviembre no responde mensajes ni llamadas. La madre de la joven radicó la denuncia en Presidencia Roca, Chaco, y la Fiscalía de Investigación N° 1 de General San Martín intervino en una causa por supuesta desaparición de persona.

Hace una semana el teléfono de Lurdes Leonor Rodríguez dejó de sonar. La joven chaqueña de 25 años, que se había mudado a Florianópolis en septiembre para trabajar como moza en un bar, dejó de responder mensajes y llamadas el 26 de noviembre. Desde entonces, su familia en Chaco perdió todo contacto. La madre, que vive en el barrio San Pedro de Presidencia Roca y quedó a cargo de los hijos de Lurdes, decidió radicar la denuncia al ver que pasaban los días sin ninguna señal de su hija, con quien mantenía comunicación diaria desde que la joven se instaló en Brasil.

En la denuncia, la mujer explicó que no cuenta con la dirección exacta de la casa donde vivía su hija en Florianópolis, pero sí pudo aportar datos que pueden orientar la búsqueda. Señaló que Lurdes trabajaba como empleada en un bar llamado «Meat-Shop» y brindó una descripción física detallada: contextura delgada, tez morena, aproximadamente 1,63 metros de altura, cabello castaño, lacio y largo, y ojos marrón claro. También mencionó una cicatriz lineal y horizontal en la frente y una serie de tatuajes visibles, entre ellos un Saturno de colores en la parte superior de la mano derecha, una cinta negra con una flor en el antebrazo derecho, el dibujo de una chica bajo el hombro del mismo brazo, el signo de Acuario en el hombro derecho, una cinta negra en el tobillo izquierdo y un mandala en el pecho que se extiende hacia las costillas.

La Fiscalía de Investigación N° 1 de General San Martín tomó intervención en la causa, que fue caratulada como supuesta desaparición de persona. El fiscal ordenó el envío del expediente al convenio policial y una copia a la propia fiscalía para avanzar con las diligencias necesarias. El objetivo es coordinar la búsqueda de Lurdes con las autoridades brasileñas, dado que se encuentra en otro país y se requiere cooperación internacional. Paralelamente, se pidió la colaboración de la ciudadanía tanto en Chaco como en Florianópolis para aportar cualquier información que permita ubicar a la joven y llevar tranquilidad a sus hijos y a toda su familia.