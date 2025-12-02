INCAUTAN MÁS DE 100 KILOS DE COCAÍNA QUE ERAN TRANSPORTADOS EN AUTO POR LA RUTA 34

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El millonario cargamento iba oculto en un compartimiento preparado especialmente en el baúl del rodado. El conductor está detenido.

OPERATIVO. Los efectivos especializados de la Gendarmería Nacional realizaron una pormenorizada requisa en el interior del vehículo interceptado.

Una millonaria carga de cocaína de máxima pureza, que atravesó suelo santiagueño, fue interceptado sobre la RN 34 a la altura del kilómetro 289, en Ceres, Santa Fe mientras era movilizado en un automóvil.

El operativo de rutina terminó en un fuerte golpe al narcotráfico por parte de los efectivos de Gendarmería apostados sobre la mencionada ruta y que interceptaron un automóvil Chevrolet de alta gama.

Fuentes judiciales y policiales que trabajaron en el operativo comenzó la noche del domingo cuando los uniformados —pertenecientes a la Sección Seguridad Vial «Ceres», dependiente del Escuadrón Seguridad Vial «Rafaela»— hicieron detener la marcha del rodado.

Allí se entrevistaron con su conductor quien manifestó que había partido desde la ciudad fronteriza de La Quiaca —provincia de Jujuy— sin saber indicar su destino final. Ante su nerviosismo y las contradicciones los gendarmes lo hicieron descender del rodado.

Ante una primera inspección —con ayuda del can detector «Sasha»— se estableció que en la parte trasera el rodado podría tener sustancias tóxicas según lo había marcado el animal por lo que rápidamente se solicitó autorización judicial.

Con orden de la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, el vehículo fue trasladado a la Subunidad para una revisión más minuciosa. Allí, en presencia de testigos, los gendarmes desarmaron partes internas del rodado y hallaron en el baúl y los zócalos compartimientos preparados especialmente donde habían escondido 100 paquetes rectangulares con una sustancia blancuzca.

Las pruebas de Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína: en total, 105 kilos 911 gramos. Tanto la droga como el automóvil y otros elementos de interés quedaron secuestrados.

Según indicaron fuentes de la investigación, el automóvil habría atravesado nuestra provincia antes de ser interceptado en Ceres, Santa Fe. Las pesquisas analizan dos posibles destinos: Rosario o Buenos Aires.

La indagatoria al conductor —detenido— y el análisis de su celular, que fue secuestrado, serán de vital importancia para los investigadores.

