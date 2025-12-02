EXPECTATIVA POR LA LLEGADA DE LOS AVIONES CAZA F-16: CUÁNDO CRUZAN EL OCÉANO ATLÁNTICO PARA SUMARSE A LA FUERZA AÉREA ARGENTINA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las seis aeronaves, que representan un salto de calidad para la Fuerza Aérea Argentina, permanecen en las islas de Gran Canaria, España.

El equipo de pilotos argentinos y daneses, a bordo de los F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

Argentina espera para los próximos días la llegada de los primeros seis del total de 24 aviones caza F-16 comprados a Dinamarca, que serán incorporados a la Fuerza Aérea del país.

Las aeronaves enfrentan un vuelo histórico -en el que atraviesan países, fronteras y el océano Atlántico- para que estos aviones lleguen a destino, con un equipo de pilotos argentinos y daneses como protagonistas.

El equipo de pilotos argentinos y daneses, a bordo de los F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

Los aviones caza F-16 iniciaron su camino al país el pasado 28 de noviembre, cuando despegaron desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, y aterrizaron este viernes en la Base Aérea de Zaragoza (España) para reabastecimiento.

Actualmente, se encuentran en las islas de Gran Canaria, donde se realizó la segunda parada técnica para los aparatos y el personal. Desde allí, proseguirán su viaje rumbo a Natal, Brasil, para su escala en Sudamérica. Esa será la última parada antes de arribar a Río Cuarto, Córdoba, teniendo en cuenta que el itinerario terminará en Argentina el próximo viernes 5 de diciembre.

Los F-16 se desplazan con apoyo logístico de un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker para reaprovisionamiento de combustible de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

La histórica compra de los F-16 a Dinamarca

En abril de 2024, el Gobierno de Javier Milei firmó con Dinamarca un acuerdo para comprar 24 aviones de combate F-16 con el objetivo de que Argentina recupere la capacidad de interceptación supersónica. Según la resolución por la que se aprobó la compra, el valor de la operación asciende a 301,2 millones de dólares a pagar en cinco cuotas anuales.

La operación fue calificada en aquel entonces por el Gobierno de Milei como “la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983”, cuando Argentina regresó a la democracia tras el fin de la dictadura militar que había gobernado el país desde 1976.

El equipo de pilotos argentinos y daneses, a bordo de los F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

El Gobierno planea que estos F-16 constituyan la columna vertebral del sistema de defensa aérea de Argentina, tarea que durante unos 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación a finales de 2015.

El sistema F-16 adquirido a Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo. Además, el acuerdo firmado en 2024 incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo y ocho motores y la garantía de proveer repuestos para las aeronaves durante cinco años. El contrato también prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

En diciembre de 2024, Argentina firmó un acuerdo con los Estados Unidos -país que el Gobierno de Milei considera, junto con Israel, su principal aliado en materia de política exterior- por el que el país sudamericano accederá a tecnología avanzada en comunicaciones, equipos y armamento para el programa F-16.

Los F-16 podrían pasar por Plaza de Mayo

Aunque la llegada de los aviones caza F-16 se esperan para el sábado 6 de diciembre en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, hay rumores que indican que Buenos Aires también podría disfrutar de un breve espectáculo aéreo.

Las aeronaves podrían realizar un pasaje simbólico por el centro porteño, con un eventual sobrevuelo en las inmediaciones de Plaza de Mayo, antes de continuar su rumbo hacia el sur cordobés.

Los aviones caza F-16 vuelan rumbo a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó en su sitio una serie de notificaciones destinadas a los aviadores. Allí, bajo la denominación de NOTAM (noticias a los aviadores), publicó el aviso A5139/2025: una reserva de espacio aéreo en la región de Ezeiza.

Su contenido podría revelar detalles sobre un posible vuelo de los aviones comprados a Dinamarca sobre la capital federal. De acuerdo con la publicación de la ANAC, hay una reserva del espacio aéreo desde el 6 de diciembre a las 13 hasta el día siguiente, el 7, a las 16.

El mensaje indica que, entre el 6 y el 7 de diciembre, estará habilitada un área restringida destinada a maniobras de eyección controlada. Hay que tener en cuenta que, dentro de la Fuerza Aérea, son pocas las aeronaves que cuentan con capacidad de eyección, entre ellas el A-4, el Pampa III, el Tucano, el Texan y el Pucará Fénix, a las que se sumará el F-16.

Relacionado