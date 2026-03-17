RESISTENCIA: ALLANAMIENTOS POR HURTO DERIVARON EN SECUESTRO DE DROGAS Y DETENCIONES

El procedimiento fue realizado por la División Delitos Tecnológicos tras una ardua investigación.

Hoy por la mañana, personal policial llevó adelante allanamientos en el barrio Villa del Oeste en el marco de una causa por “Supuesto Hurto”, iniciada tras la denuncia por la sustracción de un celular y una transferencia no autorizada.

Es por ello que cerca de las 8, partir de tareas investigativas y análisis digital, los agentes lograron identificar domicilios vinculados, donde se concretaron los operativos con resultados positivos.

Durante el los allanamientos se secuestraron un teléfono celular y una motocicleta coincidente con la utilizada en el hecho, además de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y municiones.

Finalmente y conforme los dispuesto por la Fiscalía Antidrogas, se notificó de su aprehensión a un hombre y a una mujer en una causa por “Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes” y la demora de otras dos que intentaron darse a la fuga.

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