COLONIA BENÍTEZ SECUESTRAN MOTOCICLETA CON PEDIDO ACTIVO Y DEMORAN A UN JOVEN TRAS INTENTO DE FUGA
El procedimiento se realizó durante un operativo preventivo en zona rural, en el camino gauchito gil.
Esta tarde pasadas las 14, personal de la Comisaría de Colonia Benitez se encontraba realizando un operativo preventivo de control de motovehícular y control de personas.
Durante el control, los uniformados interceptaron una motocicleta marca Honda XR, de color negro, al ser consultada su numeracion en el sistema, la misma registraba un pedido activo vigente desde el 17 de marzo de 2026, en el marco de una causa por “Supuesto Hurto”, con intervención de la Comisaría Segunda Metropolitana.
El conductor, un joven de 28 años, intentó darse a la fuga al momento de la identificación, pero fue rápidamente alcanzado a pocos metros del lugar.
Por disposición del equipo fiscal en turno, se procedió al secuestro del rodado y al traslado del demorado a la Comisaría Segunda Metropolitana, a los fines legales correspondientes.