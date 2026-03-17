CAYERON DOS «GATILLEROS» TRAS ALLANAMIENTOS EN PUERTO VILELAS

En un importante despliegue policial realizado esta mañana, efectivos de la División Delitos Contra las Personas lograron desarticular a dos jóvenes señalados como los autores de violentos ataques armados que dejaron a dos personas heridas de bala semanas atrás.

Los hechos

La investigación se inició a mediados de febrero, tras el ingreso al Hospital Perrando de dos hombres con graves lesiones. Uno de ellos presentaba un disparo en el muslo, mientras que el segundo ingresó con una fractura expuesta de pierna, también producto de un impacto de proyectil. Según las denuncias, los ataques ocurrieron en distintas zonas de Puerto Vilelas.

El operativo

Con los datos recabados por los investigadores, el Juzgado de Garantías N° 1 autorizó dos allanamientos simultáneos. El golpe principal se dio en una vivienda cercana al Pasaje Juan Manuel de Rosas, donde los agentes lograron cercar y detener a los dos sospechosos, de 21 y 23 años.

En el lugar, la policía logró secuestrar:

• Un cargador largo de arma de fuego.

• Dos teléfonos celulares que serán peritados.

Tras las diligencias, ambos sujetos fueron puestos tras las rejas bajo la carátula de «Supuestas Lesiones con Arma de Fuego», quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

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