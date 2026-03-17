CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR: MATKOVICH PIDIÓ REFORZAR EL CONTROL DEL ESPACIO AÉREO NORTE

En el marco del Consejo de Seguridad Interior 2026, el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matcovich, destacó los avances logrados a partir del trabajo articulado con el Gobierno nacional, remarcó la necesidad de profundizar la coordinación federal y advirtió sobre la vulnerabilidad del espacio aéreo en el norte argentino como vía de ingreso del narcotráfico.

“Debemos continuar trabajando y cuidar el cielo del norte porque sigue siendo vulnerable”, afirmó el funcionario, al tiempo que propuso incorporar al Ministerio de Defensa a la mesa del Consejo para fortalecer las estrategias de control aéreo.

Continuidad de políticas y respaldo a las fuerzas

Durante su intervención, Matcovich subrayó la importancia de sostener políticas de seguridad a largo plazo, más allá de los cambios de gestión. En ese sentido, destacó el valor de un enfoque federal “coherente y consecuente” y remarcó la necesidad de respaldar a las fuerzas de seguridad. “El Consejo refleja un federalismo real, donde las provincias pueden trabajar de manera coordinada con Nación”, sostuvo. Además, planteó la importancia de garantizar derechos y condiciones adecuadas para los agentes encargados de la prevención y el combate del delito.

Coordinación regional e inteligencia criminal

En el plano institucional, el ministro valoró la implementación del Plan Paraná, una estrategia regional que involucra a Chaco, Formosa y Corrientes, y que permitió reforzar los controles y la cooperación entre jurisdicciones.

En ese marco, destacó la integración entre fuerzas federales y provinciales, que posibilitó un intercambio más fluido de información criminal y una respuesta más eficiente ante delitos complejos.

Nuevas modalidades del narcotráfico

Matcovich también se refirió a los resultados operativos en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que, en lo que va del año, se secuestraron cerca de 108 kilos de cocaína en la provincia, y advirtió sobre cambios en la modalidad de los cargamentos. “Estamos viendo nuevas marcas y señales en los estupefacientes, lo que evidencia la aparición de organizaciones criminales distintas a las habituales”, explicó.

Restricciones al uso de celulares en cárceles

Por último, el funcionario ratificó la política provincial de restricción del uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios. Indicó que, mediante legislación y controles permanentes, se limita su utilización exclusivamente a fines educativos o de comunicación con la defensa legal. “Es una lucha que vamos a sostener para evitar que se cometan delitos desde el interior de las cárceles”, concluyó.

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