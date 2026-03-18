CUENTA REMUNERADA NBCH: DISPONIBLE PARA EMPRESAS Y PYMES

La cuenta remunerada de Nuevo Banco del Chaco es un beneficio disponible también para los clientes con una cuenta sueldo de empresas privadas y pymes, que operan a través de la aplicación NBCH24, permitiendo obtener rendimiento diario sobre el saldo acreditado y conservando en todo momento la disponibilidad total del dinero.

Esta modalidad resulta especialmente atractiva para los empleados de empresas privadas, comercios y pymes que deben elegir el banco donde cobrar el sueldo, ya que en un contexto en el que muchas personas buscan alternativas para que sus ingresos rindan más y para administrar mejor el efectivo mensual, la cuenta remunerada aparece como una solución intermedia entre la cuenta tradicional y los productos de inversión. Una forma accesible, automática y de bajo esfuerzo para que el dinero del día a día tenga un rendimiento adicional sin perder liquidez.

Es como invertir sin hacer nada

A diferencia de los instrumentos tradicionales, que suelen requerir plazos de inmovilización o decisiones de inversión específicas, este mecanismo aplica una ganancia diaria sobre el saldo visible en la app NBCH24, hasta un monto de $800.000. El usuario no necesita realizar ninguna acción extra: no debe constituir un plazo fijo ni mover el dinero a otra sección. Los intereses se calculan de forma automática y se acreditan en la misma cuenta, lo que permite seguir utilizando el dinero para pagos, transferencias o consumos sin ninguna restricción.

Otro punto que explica el atractivo del producto es que no implica riesgos adicionales. La remuneración se obtiene manteniendo el dinero en la cuenta bancaria habitual, dentro de un entorno regulado, sin exposición a instrumentos volátiles y sin necesidad de asumir compromisos contractuales.

En NBCH todas las cuentas sueldo son remuneradas

La propuesta cuenta remunerada está dirigida a personas que cobran su sueldo o jubilación en el banco, y buscan optimizar sus saldos de manera simple y segura. Está habilitada para todas las cuentas sueldo: activos provinciales, jubilados, empleados privados y municipales que acreditan haberes en NBCH.

Así, NBCH refuerza su compromiso con una banca pública moderna, cercana y orientada a ofrecer soluciones digitales que aporten eficiencia y valor real en la vida cotidiana de sus clientes.

Recomendaciones de seguridad

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

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