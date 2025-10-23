RESISTENCIA ALLANAMIENTO POR DROGA EN VILLA MINISTRO RAWSON: UN DETENIDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron marihuana, dinero y elementos de fraccionamiento.

Este miércoles por la tarde, agentes de la División Microtráfico Metropolitana realizaron un allanamiento en una casa ubicada en la esquina de Leandro Nicéforo Alem y Gobernador Bosch, del barrio Villa Ministro Rawson.

Durante el procedimiento encontraron 336 gramos de marihuana, distribuidos en una bolsa tipo ziploc y en varios envoltorios listos para la venta. También secuestraron una balanza digital, recortes de polietileno, un teléfono IPhone 11 Pro Max y $34.100 en efectivo.

En el lugar fue detenido un hombre de 30 años, quien quedó a disposición de la justicia por infracción a la Ley N°23.737 de Estupefacientes.

