DEMORARON A UNA MUJER PARA IDENTIFICARLA Y DESCUBRIERON QUE LA BUSCABAN DESDE TUCUMAN

Tiene 19 años y tras informarle su situación legal, adujo que se retiró de su domicilio por tener problemas familiares y que no quería regresar.

Esta tarde a eso de las 17:30, en Santa María de Oro al 150, personal de la División Caminante, demoro el paso de una ciudadana de 19 años.

Le pidieron se identifique y brinde la numeración de DNI.

Luego, ingresaron los datos al sistema SIFCOF, el cual informo que la mujer figuraba un reporte de desaparición de persona, desde enero del 2024 a solicitud de la Comisaria Seccional Segunda de la Provincia de Tucumán

Seguidamente, la femenina manifestó que se retiró por sus medios y por su voluntad propia de su domicilio por inconvenientes familiares, que no desea volver. Por ello se recepcionó exposición, paso previo por Medicina legal para que sea examinada por el galeno en turno.

