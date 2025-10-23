RATING: FLAMENGO-RACING POR LA COPA LIBERTADORES ARRASÓ Y FUE LO MÁS VISTO DEL DÍA EN TELEFE
La semifinal de ida se llevó todos los números del miércoles y dejó muy atrás a su competencia en la TV abierta. ¡Conocé los números!
La pasión por el fútbol volvió a dominar la pantalla y Telefe se impuso con amplia ventaja gracias a la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing. El partido de ida, disputado el miércoles 22 de octubre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, fue el gran ganador del día y se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina.
El encuentro, que finalizó con triunfo del conjunto brasileño por 1-0 gracias a un gol de Jorge Carrascal -que se desvió en Marcos Rojo antes de entrar-, registró un promedio de 10.8 puntos de rating, liderando cómodamente la franja nocturna. La previa del partido también logró excelentes números, con 8.8 puntos, lo que demuestra el fuerte interés que despierta el certamen continental en la audiencia local.
La producción de Telefe apostó fuerte por la cobertura del duelo y obtuvo resultados contundentes. En el podio del canal también se ubicaron Telefe Noticias con 7.3 puntos, El noticiero de la gente con 6.8 y la telenovela La traición, que completó el top five con 6.7. De esta manera, el canal de las tres pelotas consolidó su liderazgo con un promedio general de 7.0 puntos a lo largo de toda la jornada.
El Trece, su principal competidor, quedó muy por detrás: Buenas noches familia y Telenoche compartieron el primer lugar del canal con 5.4 puntos, seguidos de Ahora caigo (5.1) y Otro día perdido (5.0). En América TV, el liderazgo fue para LAM, que alcanzó 3.2 puntos, seguido por Intrusos (2.6) y A la tarde (2.5).
El Nueve mantuvo cifras estables con Telenueve central (3.0), Bendita (2.5) y Telenueve al mediodía (2.4). En tanto, la TV Pública volvió a registrar valores mínimos, con promedios de entre 0.1 y 0.2 en la mayoría de sus franjas.
La contundencia de los números demuestra, una vez más, el poder de convocatoria que tiene el fútbol sudamericano cuando se trata de instancias decisivas. Con la serie abierta, la revancha en el Cilindro de Avellaneda promete no solo grandes emociones deportivas, sino también un nuevo récord de audiencia para Telefe, que ya saborea otro éxito en su grilla.