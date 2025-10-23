INTENTABAN VENDER UN CELULAR ROBADO Y NO LO LOGRARON

Los sujetos vieron a los uniformados, arrojaron el bien para poder huir.

El secuestro fue incautado en los pasillos de Santa Catalina hace unas horas, por el personal de la Comisaria Duodécima que fueron alertados que en esa zona, dos sujetos intentaban vender varios elementos electrónicos.

Al ver a los efectivos, estos subieron a una moto y huyeron, previo a arrojar un celular al suelo.

Tras incautar un Samsung A03, lo llevaron a la unidad donde existía una denuncia por el robo.

Este bien habría sido sustraído desde una casa del Asentamiento Avalos II.-

