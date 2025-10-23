QUIÉN ES NICOLÁS VARRONE, EL ARGENTINO QUE LLEGÓ A LA FÓRMULA 2 Y SUEÑA CON LA F1 JUNTO A FRANCO COLAPINTO
La llegada de General Motors a la Fórmula 1 podría abrirle la puerta al joven bonaerense, que viene de destacarse en el automovilismo internacional y acaba de ser confirmado para correr en la F2.
Sin embargo, su horizonte siempre estuvo ligado a los monoplazas. La confirmación de su arribo a la Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 representa un paso fundamental en su carrera. La presencia argentina volverá a sentirse en la categoría, donde Franco Colapinto también viene marcando el camino rumbo a la élite del automovilismo.
Qué dijo Nicolás Varrone tras el anuncio de su llegada a la Fórmula 2
“Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Un equipo muy profesional con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”, expresó Varrone, en un comunicado publicado por su nueva escudería.