ATACARON CON PIEDRAS EL MICRO DE LANÚS ANTES DEL PARTIDO CON UNIVERSIDAD DE CHILE POR LA COPA SUDAMERICANA
El colectivo que trasladaba al plantel de Lanús fue apedreado en Santiago antes de la semifinal ante Universidad de Chile. Salvio mostró las imágenes y repudió el hecho.
Momentos de tensión se vivieron este jueves en Santiago, donde el micro que trasladaba a Lanús al estadio de Universidad de Chile fue atacado con piedras antes de la semifinal de la Copa Sudamericana.
Eduardo “Toto” Salvio denunció el hecho en redes sociales y responsabilizó a hinchas locales. El encuentro se juega a puertas cerradas.
El micro de Lanús fue agredido con piedras en la previa del partido ante Universidad de Chile, correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El ataque ocurrió cuando el vehículo se dirigía hacia el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y dejó daños visibles en los ventanales.
El futbolista Eduardo “Toto” Salvio compartió una foto de uno de los cascotes que atravesó el vidrio lateral y lanzó un fuerte mensaje en sus redes: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. ¡¡Lamentable!! ¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”, escribió el delantero. Afortunadamente, no se registraron heridos entre los jugadores ni el cuerpo técnico, pero el episodio generó repudio en el ambiente del fútbol sudamericano.
El partido entre Universidad de Chile y Lanús se juega a puertas cerradas por decisión de la Conmebol, como consecuencia de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante la serie de octavos de final frente a Independiente, donde hinchas trasandinos provocaron destrozos, enfrentamientos y detenciones.
Este mismo jueves, el Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina confirmó la prohibición de ingreso a estadios nacionales para más de 80 simpatizantes del club chileno involucrados en aquellos disturbios.
Los detalles del partido
-
Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago)
-
Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)
-
VAR: Rodolpho Toski (Brasil)
-
Hora: 19.00 (Argentina)
-
TV: ESPN, Disney+ y DSports
Lanús buscará dar el primer paso rumbo a la final de la Copa Sudamericana en un contexto adverso, marcado por la violencia que volvió a empañar la previa de un partido internacional.