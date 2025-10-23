TRES ALLANAMIENTOS EN MACHAGAI: DETENIDOS Y SECUESTRO DE DROGAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En total, los procedimientos dejaron como resultado el secuestro de 60,7 gramos de cocaína, 22 gramos de marihuana, un arma de fuego y más de $100.000 en efectivo.

Durante el transcurso de este día, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña, junto a distintas unidades del Departamento Antinarcóticos Interior, realizaron tres allanamientos simultáneos en la localidad de Machagai, tras la investigación de una causa por “Supuesta Infracción a la Ley Nacional 23.737 de estupefacientes”.

El primer allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle 2 de Abril, donde los agentes secuestraron un revólver calibre 32 sin cartuchos. En el lugar fue identificada una mujer de 37 años, quien fue notificada en libertad por “Supuesta Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal Argentino”.

El segundo allanamiento se llevó a cabo en el barrio Reserva N°3, donde detuvieron a dos jóvenes de 20 y 21 años.

Durante las pesquisas, secuestraron 384 envoltorios con cocaína 50,6 gramos, 3 envoltorios con marihuana con 20 gramos, $109.600 en efectivo, una balanza de precisión, teléfonos celulares, blísteres de pastillas y recortes de nylon.

El último allanamiento fue en una vivienda ubicada sobre pasaje Navarrete, el personal secuestró 74 bochitas de cocaína con 10,1 gramos y 2 envoltorios con marihuana con 2 gramos.

El principal investigado no se encontraba en el lugar, por lo que continúan la investigación para dar con su ubicación. En tanto, dos jóvenes de 18 y 20 años fueron notificados en libertad.

