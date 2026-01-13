RESISTENCIA AGENTES DETUVIERON A UN JOVEN DE 26 AÑOS Y RECUPERARON ELEMENTOS ROBADOS DE UN INMUEBLE EN CONSTRUCCIÓN

El hecho había sido denunciado el lunes y el procedimiento se concretó este martes.

Este pasado lunes 12, una mujer de 33 años denunció un robo ocurrido en departamentos en construcción ubicados en la ciudad de Resistencia, donde personas desconocidas ingresaron tras forzar una puerta y sustrajeron diversos elementos.

A partir de la denuncia, personal de la División Delitos Contra la Propiedad inició tareas investigativas que permitieron identificar al presunto autor del hecho. Este martes 13, los agentes lograron localizarlo en inmediaciones del puente ubicado sobre avenida Los Inmigrantes.

Al momento de la intervención, el joven de 26 años llevaba consigo un televisor cuya procedencia no pudo justificar. Luego, tras un rastrillaje en la zona boscosa cercana, se recuperaron una heladera tipo frigo bar y un anafe, elementos que habían sido denunciados como robados.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para recuperar el resto de los bienes sustraídos.

