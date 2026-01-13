SOLICITUD DE PARADERO: BUSCAMOS A DOLORES BARRETOS DE 64 AÑOS

La Policía del Chaco en base a una denuncia registrada en la Comisaria Septima, solicita a la comunidad su valiosa colaboración de informar a la unidad policial más cercana cualquier información relacionada al paradero de DOLORES BARRETOS, de 64 años, de 1,50 metros de altura, de contextura física delgada, tez trigueña, cabello canosa blanco. Se le ha visto por última vez en el Refugio Del Programa Mírame en fecha 24/10/2025.

Observaciones: la denuncia fue realizada en la comisaría 7°, pero por razones de jurisdicción, el expediente fue derivado a la Comisaria 6° Metropolitana.

Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Sexta al 3624434119 o al servicio de emergencias 911.

Relacionado