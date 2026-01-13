EL ESPINILLO AVANZA CON TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN ESPACIOS PÚBLICOS

El Área de Proyectos Especiales de la Municipalidad de El Espinillo se encuentra llevando adelante un amplio operativo de limpieza, desmalezado y corte de pasto en distintos espacios y edificios públicos de la localidad.

Los trabajos comenzaron en la plaza central, donde el equipo municipal realizó tareas de limpieza general, desmalezado y mantenimiento del césped, además del acondicionamiento de calles aledañas. Estas acciones tienen como objetivo mejorar el aspecto urbano y garantizar espacios más limpios y seguros para los vecinos.

Según se informó, las tareas continuarán de manera progresiva en otras instituciones y espacios públicos, dando continuidad al plan de mantenimiento integral del municipio.

Las actividades fueron programadas por el jefe comunal de El Espinillo, Zenón Cuellar, junto a su equipo de trabajo, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el cuidado del ambiente y el bienestar de la comunidad.

