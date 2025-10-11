RESISTENCIA: ABANDONARON UNA MOTOR ROBADA TRAS NOTAR LA POLICIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El rápido accionar de la Comisaria Séptima permitió recuperar el rodado en el barrio Nazareno.



Efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana lograron recuperar una motocicleta robada luego de un seguimiento que se extendió por distintos barrios de Resistencia.

El hecho se originó tras la denuncia de una joven de 21 años, domiciliada en Villa Don Alberto, quien informó que alrededor de las 21:00 del viernes le habían sustraído su motocicleta Mondial Max, dominio A129ETZ, la cual se encontraba estacionada frente a su vivienda.

A partir de tareas investigativas y datos aportados por informantes, el personal policial tomó conocimiento de que el rodado iba a ser comercializado en el barrio Libertad. De inmediato, los agentes se dirigieron al lugar y divisaron a un hombre conduciendo una moto con las mismas características.

Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, iniciándose un seguimiento controlado que continuó por varias calles hasta ingresar al barrio Nazareno, donde se dio a la fuga.

La motocicleta fue secuestrada formalmente y, por disposición del Equipo Fiscal en turno, restituida a su propietaria.

La investigación continúa para dar con el autor del hecho.

Relacionado