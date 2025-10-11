GRUPO MUSICAL LA PREVIA «MAS FIESTERA» SUFRIERON UN ACCIDENTE TRAS CHOCAR UN CABALLO

Los integrantes de la banda de cumbia «La Previa» sufrieron un accidente de tránsito en Quitilipi provincia de Chaco

Personal policial tomó conocimiento sobre un accidente de tránsito en ruta Nacional N°16 e intersección de ruta provincial 4,siendo partícipes una camioneta color blanca con 7 ocupantes ,uno sería el chofer y los restantes serían los integrantes de la banda musical de Resistencia.