BASAIL: TRES INFRACTORES FUERON DETECTADOS TRANSPORTANDO CARNE SIN CONTROL SANITARIO EN ZONA RURAL

Intervino el personal de la Division Rural Basail en la zona de Horquilla. Se decomisaron más de 60 kilos de carne sin cadena de frío ni documentación.

En el marco de un operativo de control rural realizado por la División Rural Basail, dependiente del Departamento Seguridad Rural Metropolitana, el personal apostado en la zona de Horquilla interceptó tres vehículos que transportaban carne sin los avales sanitarios ni documentación de procedencia.

El primer procedimiento ocurrió a las 20:30, cuando los efectivos detuvieron una camioneta Toyota Hilux gris, guiada por un hombre de 57 años. En el interior del rodado llevaba unos 20 kilos de carne bovina en una conservadora, sin cadena de frío ni certificado de origen. Se labró el acta de infracción correspondiente conforme a la Ley Federal de Carnes Nº 22.375, con intervención de la Dirección de Ganadería de la Provincia, y se dispuso el decomiso del producto.

Minutos más tarde, a las 20:50, el personal interceptó una motocicleta Hero azul, conducida por un sujeto de 32 años, quien transportaba en una mochila unos 12 kilos de carne ovina. Al no poder justificar su procedencia ni garantizar las condiciones sanitarias, se labró una nueva infracción a la Ley Nº 22.375, también con intervención de la Dirección de Ganadería.

Finalmente, a las 21:05, los agentes demoraron una camioneta Ford Ranger gris, conducida por un hombre de 40 años. En el vehículo trasladaban unos 30 kilos de carne bovina envuelta en bolsas de arpillera, sin cumplir con las normas de faena ni transporte.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado de Paz de Charadai, quien dispuso la notificación de causa en libertad a los infractores y el secuestro de los productos cárnicos.

En total, durante el operativo se decomisaron más de 60 kilos de carne de origen bovino y ovino, en infracción a las normas sanitarias y legales vigentes.

