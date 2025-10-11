MAKALLÉ: SUSTRAJO UNA MOTO Y FUE SORPRENDIDO CUANDO INTENTABA GUARDARLA EN SU CASA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la comisaría local logró recuperar una motocicleta robada y detener al presunto autor del hecho.



Un joven de 20 años denunció que alrededor de las 20:00 dejó estacionada su motocicleta Motomel 110 cc, frente a su domicilio en calle Pellegrini. Al salir unos 20 minutos después, constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

Tras recibir la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas y, a partir de información recabada, lograron ubicar a un hombre que intentaba ingresar la motocicleta a un domicilio ubicado por la calle Guemes. El sujeto de 24 años fue identificado y quedó demorado.

La Fiscalía N° 14 dispuso la entrega del rodado al damnificado y además de la identificación en la causa caratulada como “Supuesto Hurto”

