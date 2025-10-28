REPUNTAN LAS VENTAS DE COMBUSTIBLES EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO

La venta de combustibles al público mostró en septiembre un crecimiento interanual significativo del 4,79 por ciento, marcando un nuevo mes en alza, según informó Surtidores.com.

Según el informe de la Secretaría de Energía, durante el mes pasado, se comercializaron 1.376.837 metros cúbicos, frente a los 1.313.874 metros cúbicos registrados en el mismo mes de 2024.

En la comparación con agosto y teniendo en cuenta que este mes tuvo un día menos que el anterior, la demanda se mantuvo prácticamente estable, con una leve suba del 0,17 por ciento, lo que confirma que el consumo se sostiene pese a la desaceleración de la actividad general.

El comportamiento por tipo de producto revela una tendencia que se afianza desde mediados del año pasado: los combustibles Premium son los grandes protagonistas del mercado. Las ventas de nafta aumentaron 16,22 por ciento interanual, mientras que el gasoil Grado 3 avanzó 12,64 por ciento, reflejando una clara preferencia de los usuarios por productos de mayor calidad y rendimiento, aun en un contexto de precios elevados.

La nafta súper, que sigue siendo el combustible más demandado en volumen, creció 4,11 por ciento, en línea con el promedio general. En cambio, el diésel Grado 2, utilizado mayormente en el transporte y las tareas productivas, volvió a caer 3,96 por ciento, lo que muestra cierta debilidad en los sectores vinculados a la industria y el agro.

Por empresas, el informe destaca que seis de las siete principales marcas registraron crecimiento interanual. YPF lideró el mercado con 756.794 m³ vendidos y un aumento del 5,09%, seguida por Shell con 311.644 m³ (0,06%) y Axion energy con 166.860 m³ (7,25%). Puma Energy creció 3,6%, mientras que DAPSA y Gulf Oil mostraron subas del 18,05% y 47,73%, respectivamente. Solo Refinor mostró un descenso del 3,98%, afectada por la menor actividad en su zona de influencia.

En términos de distribución territorial, 18 de las 24 provincias tuvieron resultados positivos en el comparativo interanual. Santiago del Estero fue la de mayor recuperación con un 10,81 por ciento, seguida por Catamarca (10,49 por ciento) y Buenos Aires (10,23 por ciento), completando el podio de crecimiento.

En contraste, CABA volvió a mostrar una caída del 4,98 por ciento, acumulando ocho meses consecutivos de retroceso. También retrocedieron La Pampa (-4,14 por ciento) y Río Negro (-2,8 por ciento), afectadas por la retracción del diésel.