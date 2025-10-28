LIONEL SCALONI PREPARA LA ÚLTIMA GIRA DEL AÑO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA: CON MESSI Y ALGUNAS NUEVAS CARAS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La Selección Argentina cerrará 2025 con un amistoso ante Angola el 14 de noviembre. El entrenador convocará al 10 y probará jóvenes promesas del fútbol europeo.
La Selección Argentina realizará su última gira del año en España antes de enfrentar a Angola el 14 de noviembre en Luanda. Lionel Scaloni citará a Lionel Messi y a varios referentes, pero aprovechará la oportunidad para probar nuevos nombres y perfilar alternativas pensando en el recambio generacional de cara a los próximos desafíos.
El cierre del año futbolístico tendrá a la Albiceleste concentrando en España, donde se preparará para el último amistoso de 2025, frente a Angola. Pese a los intentos de la AFA por sumar un segundo rival, finalmente el seleccionado disputará solo ese compromiso, que marcará el regreso del 10 al equipo tras perderse la última doble fecha FIFA.
La presencia del capitán será una de las grandes atracciones de la gira, que también servirá para observar a varios jóvenes talentos. “Mastantuono y Nico Paz seguramente puedan convivir en un futuro”, anticipó Lionel Scaloni, aludiendo a dos de los proyectos más prometedores del fútbol argentino y europeo.
Entre las posibles sorpresas de la lista aparecen Julio Soler y Gianluca Prestianni, figuras del Mundial Sub 20, quienes recibirían su primera citación al plantel mayor. Scaloni también analiza variantes en el lateral izquierdo, un puesto que sigue en evaluación: el zurdo del Bournemouth podría sumarse como alternativa a Tagliafico y Acuña, ante la falta de un reemplazo natural.
En ofensiva, el entrenador busca ampliar opciones con jóvenes que brillan en el exterior. Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo y goleador de la Serie A con ocho tantos en nueve partidos, pelea por un lugar, al igual que José Manuel López, de Palmeiras, quien ya tuvo minutos en las últimas convocatorias. Una ausencia confirmada será la de Ezequiel “Equi” Fernández, del Bayer Leverkusen, quien sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda y estará de baja entre seis y siete semanas.
El plantel iniciará los entrenamientos el 10 de noviembre en territorio español, posiblemente en Elche, donde se definirá el complejo de trabajo. La estadía se extenderá hasta el jueves 13, momento en el que la delegación viajará rumbo a Angola.
El encuentro ante el combinado africano se disputará el 14 de noviembre en Luanda y marcará el cierre del calendario 2025 para la Albiceleste. Luego del amistoso, Messi y varios referentes serán liberados, mientras que el resto del grupo regresará a Alicante para continuar con los entrenamientos hasta el martes 18.
Con el 2026 en el horizonte y la renovación como meta, Scaloni aprovechará la última fecha FIFA del año para seguir puliendo la base campeona del mundo y darle espacio a la nueva generación que busca su lugar en la Selección Argentina.