EL RECONOCIDO FUTBOLISTA EUROPEO QUE OFRECE UNA FORTUNA POR SU PERRA PERDIDA EN MÉXICO
El jugador galés de Pumas vive horas angustiantes por la desaparición de su perra Halo en Guanajuato y duplicó la recompensa a 20.000 dólares por hallarla.
El futbolista Aaron Ramsey, actual jugador de Pumas UNAM, vive días de desesperación junto a su familia tras la desaparición de su perra Halo, una beagle de 10 años que se extravió el pasado 9 de octubre en San Miguel de Allende, estado de Guanajuato.
A más de dos semanas del hecho, la búsqueda no ha dado resultados y el jugador decidió duplicar la recompensa para quien logre hallarla, pasando de 10.000 a 20.000 dólares (unos $360.000 mexicanos). “Lo que haría por abrazarte por última vez”, escribió el futbolista galés en sus redes sociales, donde comparte actualizaciones sobre la búsqueda.
Ramsey lanzó una campaña masiva en redes sociales para dar con Halo, recibiendo el apoyo de organizaciones protectoras de animales y cientos de voluntarios. El equipo Petloc México, que colabora en la búsqueda, difundió un mensaje contundente:
“Equipo, seguimos con la búsqueda de Halo. Si tienes información, dinos lo que sepas. No haremos preguntas. Solo queremos a nuestra pequeña en casa. La recompensa ha subido a veinte mil dólares. Si Halo ya no está en este mundo terrenal, merece ser despedida como un ser amado”.
El jugador, de 34 años, también pidió colaboración pública: “Cualquier noticia sobre nuestra Halo, por favor contáctenos. Gran recompensa por encontrarla. Todos rezamos para que vuelva pronto con nosotros”.
La esposa del mediocampista, Colleen Ramsey, expresó su desesperación a través de una publicación compartida por el Daily Mail: “Aún no hemos encontrado a Halo. No creo que alguna vez lo logremos”, escribió, al tiempo que reveló que la familia tiene “serias preguntas” sobre lo ocurrido y teme “no obtener nunca respuestas”.
Halo formaba parte del núcleo familiar junto a los hijos del jugador, Sonny, Tomas y Teddy, quienes también fueron incluidos en los mensajes de búsqueda. En los videos difundidos por redes sociales se escucha una frase que resume el sentimiento familiar: “El corazón de toda una familia sigue buscando a su hija adorada”.
El presente de Ramsey en México
Ramsey llegó a Pumas UNAM a mediados de 2025, tras finalizar su vínculo con el Cardiff City, convirtiéndose en el primer futbolista británico de alto perfil en jugar en la Liga MX. Su debut se produjo en agosto, en lo que consideró “un nuevo desafío técnico y futbolístico” luego de sus etapas en Arsenal, Juventus y Niza.
En el plano deportivo, Pumas atraviesa un inicio de temporada irregular y se ubica en la mitad de la tabla. Ramsey había sido titular en varios encuentros antes de que la desaparición de Halo concentrara su atención y la de su entorno.
Mientras tanto, la búsqueda continúa activa con la esperanza de reencontrar a la mascota. El gesto del jugador generó una ola de solidaridad en México y el Reino Unido, donde miles de personas se unieron para acompañar el pedido de la familia Ramsey: “Solo queremos que nuestra niña regrese”.