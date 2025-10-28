QUIÉN ERA JOSÉ ANTONIO ROMANO, EL CONTADOR HALLADO DENTRO DE UN FREEZER EN TUCUMÁN
El contador de 52 años fue encontrado sin vida por su hermana en su vivienda de Aguilares. La autopsia confirmó que murió estrangulado y descarta mutilaciones.
El hallazgo del cuerpo de José Antonio Romano, un contador de 52 años, dentro del freezer de su casa en Aguilares, provincia de Tucumán, sacudió a la comunidad local y encendió la alarma sobre un crimen de extrema crueldad.
Nacido el 23 de febrero de 1973, Romano era conocido por su perfil reservado y su carácter discreto. Trabajaba tanto como contador independiente como en la Dirección General de Rentas, con oficina en San Miguel de Tucumán.
También figuraba en registros previsionales vinculado a actividades de gastronomía, lo que indica que tenía varias fuentes de trabajo y un estilo de vida ordenado. Allegados lo describieron como una persona tranquila, sin conflictos previos ni amenazas conocidas, lo que hace aún más impactante el homicidio.
La investigación continúa con la toma de testimonios de familiares, amigos y vecinos, además del análisis de cámaras de seguridad en las inmediaciones para reconstruir los últimos movimientos de Romano y determinar posibles sospechosos. Hasta el momento no hay detenidos, pero los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un asesinato premeditado, posiblemente vinculado a la confianza que Romano generaba en su entorno.
Su perfil profesional y su carácter reservado destacan en la investigación, ya que no se encontraron antecedentes de conflictos que puedan explicar el crimen, convirtiendo el caso en un misterio que mantiene en vilo a Aguilares y a toda la provincia.
Una mujer encontró a su hermano descuartizado dentro de un freezer y buscan al asesino
El hallazgo fue realizado por su hermana, quien acudió a la vivienda tras no poder comunicarse con él durante varios días. La puerta principal estaba cerrada con llave, lo que sugiere que quien cometió el crimen conocía a la víctima o tenía acceso a la casa. Esto refuerza la hipótesis de que el asesinato fue planificado y ejecutado por alguien con información previa sobre los movimientos y hábitos de Romano.
Según fuentes judiciales, la autopsia preliminar determinó que Romano murió por estrangulamiento mecánico, con marcas visibles en el cuello y una herida profunda que confirma el método. Contrario a rumores iniciales, su cuerpo no fue desmembrado; todo el cadáver fue colocado dentro del freezer de la vivienda. Los peritos estiman que el homicidio ocurrió entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo.
El fiscal Miguel Varela, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, confirmó que “el cuerpo se encontraba entero y había sido introducido de esa forma al freezer”, despejando especulaciones que circulaban en medios locales y redes sociales.