Quién era José Antonio Romano, el contador hallado dentro de un freezer en Tucumán

Una mujer encontró a su hermano descuartizado dentro de un freezer y buscan al asesino

El hallazgo fue realizado por su hermana, quien acudió a la vivienda tras no poder comunicarse con él durante varios días. La puerta principal estaba cerrada con llave, lo que sugiere que quien cometió el crimen conocía a la víctima o tenía acceso a la casa. Esto refuerza la hipótesis de que el asesinato fue planificado y ejecutado por alguien con información previa sobre los movimientos y hábitos de Romano.

Según fuentes judiciales, la autopsia preliminar determinó que Romano murió por estrangulamiento mecánico, con marcas visibles en el cuello y una herida profunda que confirma el método. Contrario a rumores iniciales, su cuerpo no fue desmembrado; todo el cadáver fue colocado dentro del freezer de la vivienda. Los peritos estiman que el homicidio ocurrió entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo.

El fiscal Miguel Varela, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, confirmó que “el cuerpo se encontraba entero y había sido introducido de esa forma al freezer”, despejando especulaciones que circulaban en medios locales y redes sociales.