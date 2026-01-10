El punto de partida del titular del Ministerio del Interior, Diego Santilli, será el lunes 12 de enero en Resistencia, en donde mantendrá una reunión con el gobernador Leandro Zdero, aliado a La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. Al menos dos diputados y una senadora se encuentran bajo el ala del chaqueño, por lo que su apoyo al proyecto laboral es relevante.

En febrero se definirá el otro proyecto crucial que pretende sancionar el Gobierno en extraordinarias. La reducción de coparticipación es una de las principales controversia.

El receso legislativo de verano no interrumpe las negociaciones entre las provincias y la Nación, que busca garantizarse los respaldos para su próxima ambición: la reforma laboral. Para la iniciativa, que llegaría al recinto del Senado entre el martes 10 o el miércoles 11 de febrero, ya se encuentra trabajando Diego Santilli, que se presenta como brazo negociador del Gobierno con los distritos.

El martes 13 de enero, el ministro recibirá al pampeano Sergio Ziliotto en Casa Rosada. El mandatario peronista expresó su disconformidad por las implicancias del artículo 191 del proyecto, que introduce modificaciones en el impuesto a las ganancias. Esto provocaría una reducción de la alícuota, lo que impacta en una menor recaudación del tributo y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias. Los distritos perderían $1.729.044 millones en 2026, de acuerdo a un informe al que tuvo acceso Ámbito.

Luego de recorrer la zona damnificada por los incendios el pasado miércoles, Diego Santilli regresará a Chubut el 14 de enero para acompañar a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en el monitoreo del operativo de contención del fuego, del que también participará el gobernador Ignacio Torres.

La última parada de Santilli será Mendoza, en donde sostendrá un encuentro con el radical Alfredo Cornejo el jueves 15 de enero, sobre quien recaen dos respaldos en Diputados y otros dos en el Senado. Se aguarda que en la segunda quincena del mes el funcionario nacional continúe su recorrido por provincias.

Negociaciones por la reforma laboral

Para la reforma laboral, el oficialismo cuenta con 20 manos en el Senado, además de Luis Juez. Es decir, al oficialismo le restan al menos 16 voluntades para reunir el quorum reglamentario y poner en marcha una sesión para debatir el proyecto.

Para eso, el visto bueno de los radicales, que tienen 10 bancas, más de algunas fuerzas provinciales, son decisivas. De no conseguir estos avales, la “Modernización Laboral”, como la bautizaron en la Casa Rosada, peligra. Los reparos en el partido centenario son varios. “Sí tiene que haber una reforma”, dijeron altas fuentes de la UCR. Pero, por caso, cuestionan que el fondo de cese que crea la ley se financie con fondos de la ANSES.

Ahora bien, hay otro punto del proyecto que no convence, no solo a la UCR -que tiene cinco gobernadores- sino a las bancadas que representan, precisamente, a los oficialismos provinciales. Se trata del artículo 191 que introduce modificaciones en el impuesto a las ganancias.

En total, son siete los senadores que les responden: la chaqueña Silvana Schneider; los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Garaletto; y los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. Este último es, además, el jefe de bloque. Los tres restantes son senadores “sin techo”, es decir, no son oficialistas en sus provincias, lo que les da mayor margen de acción.

De hecho, en la votación del Presupuesto 2026 se diferenciaron del resto de su bloque. Se trata de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

Otra fuente de votos es Ignacio Torres. Es que dos legisladoras le responden: Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO). Ahora bien, la venia del chubutense a la reforma laboral también podría depender de otros gestos por parte del Ejecutivo Nacional. Por caso, que se salde la deuda que Nación tiene con la caja previsional de ese distrito patagónico. En la previa a la votación del Presupuesto 2026 hubo un guiño por parte de la Casa Rosada, pero el tema sigue pendiente.

Otro gobernador que podría destrabar la reforma, ya que en el pasado se mostraron dispuestos a acompañar al presidente Javier Milei, es Gustavo Sáenz. La senadora Flavia Royón, que responde al mandatario, acompañó el Presupuesto 2026. Misiones es otra de las provincias que “en nombre de la gobernabilidad” se muestra dispuesta a acordar con los poderes ejecutivos (más allá del signo político). La provincia que gobierna Hugo Passalacqua fue, casualmente, otra de las que mejor se posicionó en el reparto de ATN y son dos los senadores que le responden: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Tampoco hay que olvidar al correntino Carlos Espínola, quien supo ser cercano a LLA pero, luego de no ser el elegido por Karina Milei como candidato a gobernador de Corrientes, se arrimó a los hermanos Valdés. Un acuerdo con el radical Juan Pablo Valdés podría sumar su voto.

Dentro del peronismo, también pueden encontrar un aliado en Guillermo Andrada, quién responde a su gobernador, el catamarqueño Raúl Jalil. Este último siempre se mostró dispuesto a acompañar a la Casa Rosada y en los últimos días fue premiado: Nación le transfirió a su provincia el control del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.