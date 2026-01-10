CRECE LA TENSIÓN ENTRE LULA Y MILEI: BRASIL DEJARÁ DE REPRESENTAR A LA ARGENTINA ANTE VENEZUELA
El presidente brasileño terminó de decidirlo después de que su par argentino posteara una foto suya con Maduro.
Por qué Brasil representaba a Argentina en Venezuela
Brasil había asumido esa función como un gesto político de Lula da Silva para recomponer el diálogo con Milei, luego de que el Gobierno argentino desconociera la presunta victoria de Maduro en las elecciones de 2024.
A raíz de ese conflicto, Venezuela expulsó a los diplomáticos argentinos y, el 1° de agosto, Brasil se hizo cargo formalmente de la representación, con el aval inicial del régimen chavista. Sin embargo, en septiembre Caracas intentó revocar ese permiso al denunciar supuestas actividades contra funcionarios del gobierno venezolano dentro de la sede diplomática.