Desmintieron versiones que señalaban la baja total de los dispositivos y precisaron que todos están homologados desde junio de 2025. Además, recordaron los canales oficiales para consultas y descargos.

Ante versiones que circularon en distintos medios y redes sociales sobre la supuesta baja de radares de control de velocidad en rutas y calles del Chaco, la Policía provincial salió a aclarar la situación y confirmó que actualmente hay 31 radares homologados y operativos en todo el territorio provincial.

Desde la fuerza indicaron que la información viralizada hace referencia a una Disposición N° 7/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, mediante la cual se dio de baja a determinados equipos que no se encontraban operativos, instalados correctamente o que habían sido vandalizados. No obstante, remarcaron que esa medida no implica la desactivación del sistema de control vigente en la provincia.

Según detallaron, los 31 radares actualmente en funcionamiento están debidamente homologados y operan con normalidad desde el 15 de junio de 2025, labrando infracciones de manera correcta y sin inconvenientes.

Asimismo, se informó que se encuentra habilitada y actualizada la plataforma oficial para que los ciudadanos puedan realizar consultas personales sobre infracciones de tránsito, a través del sitio web: https://infraccionesdetransito.chaco.gov.ar/

Para quienes deseen realizar consultas presenciales o despejar dudas, la Policía recordó que pueden dirigirse a la Dirección de Juzgamiento Administrativo e Infracciones al Tránsito, ubicada en Carlos Pellegrini N° 19, en la ciudad de Resistencia. También están disponibles los teléfonos 362-4453829 (línea fija) y 362-4222353 (WhatsApp), además del correo electrónico dptojuzgamientoadm@gmail.com

.

Desde la institución insistieron en la importancia de informarse por canales oficiales y respetar las normas de tránsito vigentes, con el objetivo de prevenir siniestros viales y mejorar la seguridad en rutas y zonas urbanas de la provincia.