DETUVIERON A UN JOVEN POR UNA ESTAFA MILLONARIA Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Un joven de 29 años fue detenido en las últimas horas en Resistencia, acusado de estafa y suplantación de identidad, luego de que se comprobara su participación en una maniobra fraudulenta que superó el millón de pesos.

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre mayor de edad, quien advirtió transferencias no autorizadas desde su cuenta de Mercado Pago. Según manifestó ante los agentes del Departamento Cibercrimen, desconocía por completo los movimientos realizados, cuyo monto total ascendía a más de $1.000.000.

Durante las tareas investigativas, los efectivos detectaron una segunda maniobra delictiva. El estafador habría suplantado la identidad de la empleadora del denunciante, contactándolo a través de la aplicación WhatsApp para solicitarle una transferencia de $90.000. Este dato resultó clave para el avance de la causa, ya que el número telefónico utilizado pertenecía a un ex compañero de trabajo de la víctima, quien además tenía acceso a sus billeteras virtuales y sería el principal sospechoso.

Con esta información, el personal policial llevó adelante tareas de campo que permitieron establecer el domicilio del presunto autor. Luego de solicitar las correspondientes órdenes judiciales, el viernes por la tarde se concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Valussi, donde se secuestraron elementos de interés para la causa: un teléfono celular Samsung J2 Prime, un TCL 403 y una tarjeta SIM, los cuales habrían sido utilizados para cometer la estafa.

El morador del inmueble fue notificado de su aprehensión y quedó a disposición de la Justicia en el marco de las causas caratuladas como «Supuesta Estafa» y «Supuesta Suplantación de Identidad».

La investigación continúa para determinar si existen más víctimas y si el detenido actuó solo o con la colaboración de terceros.