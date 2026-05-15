RED APRENDE: 7000 DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL INICIARON CAPACITACIÓN EN NEUROCOGNICIÓN

Se trata de una capacitación específica y gratuita para los docentes de Educación Especial que busca generar un espacio de análisis del trabajo en el aula, para fortalecer el diseño y planificación de estrategias pedagógicas para lograr una inclusión integral de los estudiantes con discapacidad con el fin de que aprendan y puedan desarrollar habilidades.

El Ministerio de Educación de Chaco inició este jueves la capacitación “Neurocognición y Educación Especial: construyendo trayectorias educativas inclusivas” destinado a 7000 docentes de Educación Especial inscriptos en toda la provincia. La misma se desarrolla de manera sincrónica virtual en el marco del Programa de Formación Docente, Gratuito y en Servicio Red Aprende para alcanzar a todos los docentes de esta modalidad de todo el territorio provincial.

La subsecretaria de Educación de la Provincia, Isabel Sanchuk, acompañó el comienzo de este trayecto de formación desde el salón del Centro de Innovación Tecnológica ELE, y en la oportunidad sostuvo: “Este encuentro es una posibilidad para analizar lo que necesitamos, que es incluir a los estudiantes en las escuelas. Tiene que ver con aquello que hacemos en el aula, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, que es para que aprendan y puedan tener esas habilidades cuando salgan de la escuela”.

La subsecretaria dijo que “la Educación Especial para esta gestión, tanto para el gobernador Leandro Zdero como la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, tiene una mirada donde nosotros podemos trabajar, diseñar y aprender cada día para fortalecer la inclusión y la equidad en las instituciones”.

En ese sentido, Sanchuk manifestó que esta capacitación “surge con la mirada de la ministra Naidenoff, que considera que la neurocognición en la educación permite que los docentes puedan diseñar un proceso de enseñanza y aprendizaje”, con una “nueva concepción de la educación que sí o sí tiene que ser inclusiva”. “La idea es que construimos, enseñamos y aprendemos entre todos”, expresó.

Por su parte, el director de Educación Superior de la Provincia, Luis Monzón, destacó que “en esta propuesta se alcanza a más de 7.000 docentes inscriptos”. “Esperamos que pueda ser aprovechada y que lo que suceda en el aula pueda cambiar en aras de la mejora de la calidad educativa”, señaló Monzón. “Todo esto está pensado para poder mejorar los resultados que la provincia pretende en el bienestar de los estudiantes”, aseguró el funcionario.

Esta capacitación específica está a cargo del equipo con destacada trayectoria académica, compuesto por: Álvaro Muchiut, Evelina Rossi y Elisabeth Pavichevich nos invita a revisar nuestras prácticas, identificar barreras para el aprendizaje y avanzar hacia una verdadera justicia curricular, desde un enfoque de derechos y basado en el Modelo Social de la Discapacidad.

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