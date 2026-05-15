EDUCACIÓN RENOVÓ EL CONVENIO CON EL GOETHE-INSTITUT Y FORTALECE LA ENSEÑANZA DEL ALEMÁN EN LA EET N° 24

Durante el acto, la ministra Sofía Naidenoff destacó que “este convenio representa un hito para la provincia del Chaco en materia de plurilingüismo y cooperación educativa internacional, posicionando desde 2007 a la Escuela Técnica N° 24 como institución de referencia en la enseñanza del alemán en la región”.

El Ministerio de Educación acompañó la visita de la referente del Instituto Goethe para el Cono Sur, Rabea Erradi, quien participó de una actividad oficial en la Escuela de Educación Técnica N° 24 “Simón de Iriondo”, institución donde se desarrolla la iniciativa “Los Colegios: Socios para el Futuro” (PASCH).

En este marco, y encabezado por la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, se concretó en el Centro de Innovación -Edificio ELE- la firma de la renovación del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación, el Goethe-Institut Buenos Aires y la Escuela de Educación Técnica N° 24.

El convenio se enmarca en la iniciativa internacional PASCH (Los Colegios: Socios para el Futuro), impulsada desde 2008 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal de Alemania, y tiene como objetivo fortalecer y formalizar la enseñanza del idioma alemán en la EET N° 24, única institución de la provincia que integra esta red internacional.

Actualmente, la institución cuenta con tres docentes de alemán, 200 estudiantes que cursan el idioma como materia curricular y otros 48 en modalidad extracurricular, distribuidos en las orientaciones de Gestión en Administración (GAO), Informática Profesional y Personal (IPP) y Técnico en Programación (TEP).

La renovación del acuerdo garantiza la continuidad de la iniciativa PASCH y ratifica el compromiso con la excelencia académica y la formación plurilingüe de los estudiantes chaqueños.

Acompañaron la firma, además de la ministra Naidenoff y Rabea Erradi, la directora de la EET N° 24, Mirta Medina; el director de Plurilingüismo, Alexis Rojas; y autoridades del gabinete educativo.

En virtud de este acuerdo, el Goethe-Institut brindará asesoramiento pedagógico y didáctico, materiales actualizados, formación continua para docentes, becas para estudiantes y profesores, acceso a exámenes de certificación internacional a costo reducido y vinculación con la red mundial de más de 2.000 escuelas PASCH.

Además, se promoverá que los estudiantes egresen con al menos el nivel A2 de certificación internacional (Goethe-Zertifikat Fit in Deutsch 2).

Por su parte, el Ministerio de Educación y la institución educativa se comprometen a consolidar el alemán como espacio curricular obligatorio en todas las orientaciones, ampliar la carga horaria y fortalecer las acciones pedagógicas a través de la Dirección de Plurilingüismo.

El acuerdo tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de renovación tras una evaluación conjunta y con la elaboración de informes anuales de actividades.

Asimismo, valoró el trabajo de los docentes, remarcando su rol como promotores del conocimiento de otras culturas y del intercambio educativo con Alemania.

Por su parte, la docente y coordinadora de la iniciativa PASCH, Débora Saltzer, expresó que gracias a este proyecto “los alumnos pueden aprender alemán como materia reconocida en su título secundario y acceder a becas y programas, tanto ellos como los docentes”.

“La renovación del convenio por tres años más permite seguir ampliando oportunidades y proyectar un futuro con más posibilidades”, afirmó.

En tanto, Rabea Erradi subrayó la relevancia del acuerdo y señaló: “Trabajamos con más de 20 colegios, pero esta es la única escuela en Chaco. Este acuerdo es el resultado de un trabajo conjunto con los actores locales y hoy celebramos su renovación”.

La directora de la institución, Mirta Medina, manifestó su satisfacción por la continuidad del convenio: “Es muy importante para nuestros estudiantes, quienes eligen este idioma como una oportunidad para acceder a intercambios culturales y estudios en Alemania”.

Finalmente, la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, señaló que el acuerdo “busca promover y afianzar el idioma alemán en la provincia, acompañando a los estudiantes de la EET N° 24 que lo eligen como parte de su formación”.

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