PRESIDENCIA  ROCA SECUESTRAN ELECTRODOMÉSTICO DE CONTRABANDO

Un hombre fue notificado de la infracción al código aduanero.

El viernes a las 9:10, los efectivos de la Comisaria de Presidencia Roca realizaban en la ruta provincial N° 3 interceptaron a un conductor de 25 años, de un automóvil marca Fiat modelo Cronos con enganche de un acoplado chico de un eje.

En el acoplado transportaba 2 heladeras y un lavarropa, careciendo de la documentación para el transporte.

Por ello se comunicaron con el Juzgado Federal Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispuso el secuestro de la mercadería y la notificación por la supuesta infracción a la Ley del Código Aduanero.

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