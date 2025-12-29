RECUPERARON UNA CARPA VALUADA EN $1,5 MILLONES: BUSCAN AL AUTOR

Personal de la Comisaría 13ª Metropolitana logró recuperar una carpa de camión de 18 metros, que había sido sustraída en un predio ubicado sobre calle Juan Manuel Bordeu, a unos 50 metros de Ruta Nacional 16, en la ciudad de Resistencia.

El hecho fue denunciado por un ciudadano de 45 años, de la provincia de Santa Fe, quien manifestó que el día de ayer, a eso de las 11:30 horas se encontraba descargando mercaderías de un camión con semirremolque, en un galpón de una empresa. En un momento, retiró la carpa del vehículo y la dejó doblada a un costado del portón, constatando luego que la misma había desaparecido.

Tras revisar las cámaras de seguridad, junto a un empleado de la firma, se observó que un hombre que se desplazaba en un carro de tracción a sangre, había sustraído la lona. De averiguaciones realizadas con transeúntes, el sospechoso fue identificado y residiría en el barrio Don Santiago.

A partir de las tareas investigativas llevadas adelante por personal del Servicio Externo y Guardia de Prevención, hoy, alrededor de las 21:00 horas, se logró establecer que la carpa se encontraba oculto en un terreno baldío de la Chacra 24, en el barrio Don Santiago, procediéndose al formal secuestro del elemento denunciado.

Tomó intervención el Equipo Fiscal N° 3, a cargo de la Dra. Rosana Soto, quien dispuso que el bien recuperado sea restituido al denunciante. Continuando el trabajo hasta dar con el responsable del ilícito.

Relacionado