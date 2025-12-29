LAS GARCITAS: EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINÚA CON LA ASISTENCIA A LAS FAMILIAS, TRAS LAS LLUVIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y otras áreas, realizó este domingo una nueva asistencia a las familias que padecen las consecuencias de varios días de intensas precipitaciones.

El ministro Diego Gutiérrez, equipos técnicos y operativos del programa provincial Ñachec, junto a efectivos de la Policía del Chaco, estuvieron en diferentes barrios y zonas rurales aledañas consideradas de mayor vulnerabilidad. La intervención no se limita solo al relevamiento de daños, sino que incluye acciones inmediatas como la entrega de colchones, módulos alimentarios, agua potable, repelentes y kits de emergencia.

El operativo desplegado en Las Garcitas tiene como objetivo central brindar asistencia directa a las familias damnificadas por las lluvias registradas en los últimos días, una situación que se agravó tras el fuerte temporal ocurrido durante la tarde de ayer sábado.

Paralelamente, el Gobierno provincial avanzó con trabajos de maquinaria de la Dirección de Vialidad Provincial, encargada de la limpieza de canales y desagües para facilitar el drenaje del gran volumen de agua acumulada en la localidad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano destacaron que esta intervención forma parte de un esquema de trabajo continuo frente a demandas impostergables. En ese marco, el ministro Gutiérrez afirmó: “Se trata de una tarea constante para atender las demandas que surgen a partir de fenómenos meteorológicos como las precipitaciones, entendiendo que el Estado debe ser el primer refugio del ciudadano en momentos de crisis”.

Este despliegue territorial no es un hecho aislado, sino la continuidad de un operativo iniciado la semana pasada en el Gran Resistencia, en varias localidades y que ahora se extiende también a Las Garcitas. La estrategia gubernamental es garantizar que la asistencia llegue sin intermediarios y de forma equitativa a cada rincón del Chaco afectado por el clima.

Los agentes ministeriales trabajaron en condiciones complejas para asegurar que los elementos esenciales para la subsistencia diaria estén al alcance de los vecinos. La coordinación con los municipios locales también resulta clave para identificar los puntos con mayor anegamiento.

Finalmente, Gutiérrez reafirmó el compromiso del Gobierno al señalar: “Desde la semana pasada mantenemos una presencia territorial constante. Nuestra prioridad es estar cerca de la gente, tanto en el área metropolitana como en el interior, detectando situaciones particulares de personas que necesitan ayuda urgente o ser evacuadas, como personas con discapacidad, adultos mayores o enfermos. Por eso estamos acercando colchones, repelentes, artículos de higiene, agua y relevando todo lo necesario para proteger la integridad de cada hogar y de sus habitantes”.

