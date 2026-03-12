Publicidad

Fue comercializado a un hombre, quien supo de la situación legal e hizo entrega del rodado. La investigación continua.

Efectivos de la Policía del Chaco, pertenecientes a la Comisaría Séptima Metropolitana, lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada en el año 2020. El procedimiento se realizó anoche a las 21:30, frente a un domicilio ubicado en Avenida Vélez Sarsfield, donde localizaron el rodado tras tareas investigativas iniciadas a partir de un dato aportado por la propia damnificada.

Pubicidad

Una ciudadana de 47 años, se presentó el 10 de marzo en la dependencia policial para informar que había sido contactada a través de la red social Facebook por una usuaria identificada y está le manifestó haber comprado su motocicleta y le solicitó que firmara el formulario 08 correspondiente para la transferencia.

La mujer explicó además que el vehículo había sido sustraído en julio de 2020, hecho que oportunamente denunció ante la misma comisaría.

Con la información aportada, el personal policial inició averiguaciones que permitieron establecer que el rodado se encontraría en la zona de la avenida Vélez Sarsfield. Al llegar al lugar, los efectivos observaron una motocicleta con características coincidentes.

Seguidamente, tras consultar el Padrón Unificado de Motovehículos (PUM), se confirmó que el rodado, una Yamaha Crypton de color blanco, registraba pedido de secuestro activo desde el 20 de julio de 2020 en una causa por supuesto hurto.

En el lugar se encontraba un hombre de 33 años, quien manifestó ser el poseedor del vehículo. Sin embargo, indicó que lo había adquirido recientemente y que desconocía su situación legal. Al ser consultado, afirmó no contar con documentación que acreditara la propiedad y procedió a entregar voluntariamente la motocicleta.

Ante esta situación, los uniformados procedieron al secuestro del rodado bajo las formalidades legales. Posteriormente, con colaboración de personal de la Comisaría Octava Metropolitana, la motocicleta fue trasladada hasta la dependencia policial.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, mientras se continúan las diligencias correspondientes para esclarecer la cadena de posesión del vehículo recuperado.