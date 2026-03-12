Publicidad

Un hombre de 26 años fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de ser sorprendido cuando salía de una vivienda con varios objetos robados, lo que derivó en un seguimiento policial por los techos de varias casas en Barranqueras.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 en una vivienda ubicada en Calle Tatané al 65 aproximadamente, jurisdicción de la Comisaría Segunda de Barranqueras.

Efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un sujeto dentro del domicilio mencionado, quien intentaba escapar y trepó por una reja mientras llevaba un bulto oscuro. Al advertir la presencia policial, el individuo subió rápidamente al techo de la vivienda e inició la fuga por las terrazas de casas vecinas.

Ante esta situación, uno de los agentes lo siguió hasta que el sospechoso descendió a la vía pública en inmediaciones de las calles Ceibo y Juan B. Justo, donde finalmente fue interceptado y demorado.

El detenido de 26 años tenía en su poder diversos objetos que llevaba dentro del bulto, entre ellos un foco LED, un radiograbador marca Akita, una caja de herramientas y varias herramientas de mano como martillos, pinzas, destornilladores, una trincheta, una cinta métrica y un manojo de llaves.

Posteriormente, los uniformados regresaron al domicilio donde habían visto inicialmente al sospechoso. Allí fueron atendidos por el propietario de la vivienda de 25 años quien confirmó que el hombre había ingresado momentos antes a su casa y sustraído los elementos recuperados, por lo que decidió radicar la denuncia y accionar penalmente.

La causa quedó en manos del Equipo Fiscal N° 10, a cargo de la fiscal Beatriz Irala, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y su identificación en el marco de la investigación por el supuesto robo.