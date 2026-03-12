Jue. Mar 12th, 2026

RESCATAN A UNA ADOLESCENTE QUE INTENTO ARROJARSE AL RIO PARANA

por Redaccion J 50 minutos atrás

La situación fue detectada por los sistemas de videovigilancia de la empresa SISE Argentina, que alertaron de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la madrugada de este miércoles en el puente General Belgrano, que une a Resistencia con Corrientes, cuando una adolescente de 17 años intentó arrojarse al río Paraná.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 de la madrugada, a la altura del kilómetro 0,1 del viaducto interprovincial.

Al observar las imágenes, se pudo constatar que una menor se encontraba en una situación de crisis y presentaba intenciones de arrojarse desde el puente.

Rápidamente intervino personal de Gendarmería Nacional Argentina, que se encontraba de guardia en el lugar.

Los efectivos dialogaron con la joven y, tras varios minutos de intervención, lograron persuadirla y evitar que se arrojara al río.

