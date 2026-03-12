Publicidad

En sintonía con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional tras la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, la vecina provincia de Corrientes activó un protocolo de máxima vigilancia en sus zonas limítrofes.

El ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, explicó que se intensificaron los controles en las fronteras naturales del distrito, considerado uno de los puntos más sensibles de la Argentina.

Pubicidad

La medida responde al estatus de seguridad “Alto” decretado para todo el territorio nacional. Según detalló el funcionario correntino, existe un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, para desplegar acciones de carácter complementario entre la Policía de Corrientes y las fuerzas federales

Dada su ubicación estratégica, Corrientes limita con tres países a través de los ríos Paraná y Uruguay. Ante la posibilidad de riesgos transfronterizos, las fuerzas federales han dispuesto un despliegue tecnológico y humano específico:

Gendarmería Nacional : reforzó todos los pasos fronterizos con un incremento de agentes y el uso de radares aéreos y terrestres ubicados en puntos clave para detectar movimientos irregulares.

: reforzó todos los pasos fronterizos con un incremento de agentes y el uso de radares aéreos y terrestres ubicados en puntos clave para detectar movimientos irregulares. Prefectura Naval : intensificó el patrullaje en el río Paraná. Esta tarea es crítica, ya que el curso de agua alberga infraestructuras vitales como la central hidroeléctrica de Yacyretá (compartida con Paraguay) y es una vía de tránsito internacional.

: intensificó el patrullaje en el río Paraná. Esta tarea es crítica, ya que el curso de agua alberga infraestructuras vitales como la central hidroeléctrica de Yacyretá (compartida con Paraguay) y es una vía de tránsito internacional. Inteligencia y Migraciones: se aplica un protocolo especial coordinado por la SIDE y la Dirección Nacional de Migraciones para resguardar objetivos sensibles en suelo correntino.

La provincia de Corrientes se encuentra ahora bajo un esquema de monitoreo permanente, con especial énfasis en el cruce de información de inteligencia criminal para prevenir cualquier tipo de incidente vinculado a la coyuntura internacional.