ESTE JUEVES SE CONOCERA LA INFLACION DE FEBRERO: QUE CIFRAS MANEJAN LAS CONSULTORAS PRIVADAS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este jueves por la tarde el dato oficial de inflación correspondiente a febrero de 2026. De acuerdo con estimaciones de consultoras privadas y relevamientos del mercado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría registrado una suba cercana al 3% mensual.

Los distintos informes publicados en los últimos días ubican la inflación de febrero en un rango que va del 2,6% al 3%, lo que marcaría una leve desaceleración respecto del 2,9% registrado en enero, aunque todavía por encima del umbral del 2% mensual que el Gobierno busca consolidar.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central de la República Argentina, la inflación del segundo mes del año se ubicaría en 2,7%. Esta cifra surge del promedio de las proyecciones realizadas por bancos y consultoras que participan del informe. El mismo nivel fue estimado también por el grupo de analistas con mejores pronósticos históricos dentro del relevamiento.

Entre las consultoras privadas, el escenario predominante también apunta a una inflación cercana al 3%, aunque con algunas diferencias según la metodología de medición y la evolución de los precios hacia el cierre del mes.

La consultora EcoGo proyectó una suba de precios de 3% mensual, de acuerdo con su Relevamiento de Precios Minoristas. En su informe señaló que el índice estuvo impulsado principalmente por aumentos en tarifas de servicios públicos y transporte, además de subas en algunos rubros de alimentos.

Por su parte, la medición de Orlando J. Ferreres & Asociados estimó una inflación de 2,6% para febrero en el Gran Buenos Aires. El informe también destacó una inflación núcleo más elevada, lo que refleja presiones persistentes en algunos segmentos del consumo.

En tanto, la consultora Equilibra proyectó una inflación de 2,9%, cifra similar a la estimada por C&T Asesores Económicos. Por su parte, Analytica Consultora y la Fundación Libertad y Progreso ubicaron el incremento de precios en torno al 2,8%.

En conjunto, el consenso del mercado anticipa una inflación con una moderada desaceleración respecto del mes anterior, aunque todavía lejos del objetivo oficial de perforar de manera sostenida el 2% mensual.

Entre los factores que explican la dinámica de precios de febrero, los economistas destacan el impacto de los ajustes en tarifas de energía y transporte, aumentos en servicios regulados y subas puntuales en alimentos y bebidas, rubro que continuó mostrando volatilidad durante el mes.