La Termal llegará a El Espinillo: nuevo servicio conectará con Castelli, Sáenz Peña y Resistencia.

La empresa de transporte La Termal anunció la ampliación de su servicio en el norte del Chaco, incorporando un nuevo recorrido que llegará hasta la localidad de El Espinillo.

Días atrás, el jefe comunal Zenón Cuellar recibió al gerente de la empresa, Marcelino Vera, quien informó que próximamente se pondrá en marcha el nuevo servicio de transporte que conectará El Espinillo con Villa Río Bermejito, Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia.

Con esta ampliación del recorrido se busca mejorar la conectividad del Interfluvio chaqueño, beneficiando a comunidades y parajes de la región. Según se informó, el servicio alcanzará a más de siete comunidades del Interfluvio, impactando de manera directa en más de 20 mil personas que necesitan trasladarse por motivos de estudio, trabajo, trámites y atención médica.

Desde la comuna, Zenón Cuellar agradeció al gerente de la empresa por acercar esta importante noticia para la comunidad, destacando que sería la primera empresa de transporte habilitada que llegará hasta la localidad, incluso transitando un tramo de ruta de tierra para garantizar el servicio.

En los próximos días se dará a conocer el recorrido completo, los horarios y las paradas previstas en los distintos parajes que formarán parte de este nuevo servicio de transporte en la región.



