RECUPERAN EQUINOS ROBADOS EN GENERAL PINEDO Y RESCATAN A UNA YEGUA POR MALTRATO EN VILLA ÁNGELA

En dos intervenciones, lograron el esclarecimiento de un hecho de abigeato en General Pinedo y el rescate de un animal en estado de abandono en Villa Ángela.

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Rastreo efectivo en General Pinedo

El primer procedimiento tuvo lugar en General Pinedo, tras la denuncia de un peón rural del Paraje Colonia Necochea. El trabajador informó que, tras ausentarse, personas desconocidas sustrajeron un padrillo y un potrillo, ambos de pelaje zaino.

Efectivos de la Sección Rural Pinedo iniciaron un minucioso seguimiento de huellas desde el lugar del hecho. El rastro condujo a los agentes hasta un terreno baldío en el barrio Los Verdes, donde hallaron a los animales ocultos. Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, los equinos fueron restituidos a su propietario.

Rescate por maltrato en Villa Ángela

De manera simultánea, en la ciudad de Villa Ángela, personal de la División Operaciones Rurales acudió a un llamado vecinal en la intersección de las calles Di Campli y Lisandro de la Torre. Según las denuncias, una yegua de pelaje colorado se encontraba atada en un baldío desde hacía varios días, sin acceso a agua ni alimento.

Al constatar el evidente estado de abandono y el riesgo para la salud del animal, procedieron al traslado del semoviente bajo la carátula de «Supuesto Maltrato Animal». La yegua fue trasladada a los corrales de la unidad, donde recibió atención inmediata por parte de un médico veterinario para su recuperación.

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