CHACO SIN CASOS DE DENGUE: SALUD INSISTE EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN

El Ministerio de Salud del Chaco informó que, durante la semana comprendida entre el domingo 5 y el sábado 11 de abril, no se registraron casos positivos ni probables de Dengue en todo el territorio provincial.

Desde la cartera sanitaria destacaron que este resultado es consecuencia del trabajo sostenido en prevención, vigilancia epidemiológica y concientización comunitaria, acciones clavespara evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

En este marco, se remarcó la importancia de que la población continúe reforzando las medidas de cuidado en los hogares y espacios comunes, a fin de sostener los buenos resultados alcanzados y prevenir posibles brotes.

Entre las principales recomendaciones, se insiste en eliminar todos los recipientes que acumulen agua estancada, ya que constituyen el ambiente propicio para el desarrollo de larvas del mosquito.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud se solicitó a la comunidad mantener el compromiso y la colaboración, entendiendo que la prevención del Dengue es una tarea conjunta que requiere la participación activa de toda la sociedad.

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