RÉCORD HISTÓRICO: 393 ESCULTORES DE 70 PAÍSES SE INSCRIBIERON PARA LA BIENAL DEL CHACO 2026

La Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 cerró su convocatoria internacional con un récord histórico de inscriptos, consolidando a Resistencia como un faro cultural observado por artistas de todo el mundo.

Según lo establecido por el reglamento y considerando los distintos husos horarios, la convocatoria cerró el lunes al mediodía y registró 439 inscripciones, de las cuales 393 postulaciones fueron validadas como efectivas. Participaron artistas de 70 países, lo que posiciona a esta edición como una de las más convocantes en la historia del certamen.

Entre los países representados se encuentran Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Irán, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenia, Kosovo, Letonia, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rumania, Rusia, Senegal, Serbia, Siria, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.

La Bienal 2026 se desarrollará del 17 al 26 de julio, y contará con la participación de 10 artistas consagrados, quienes esculpirán a cielo abierto ante el público. Las obras resultantes pasarán a integrar el patrimonio cultural de Resistencia, Ciudad de las Esculturas.

”EL MUNDO MIRA A RESISTENCIA”

José Eidman, presidente de la Fundación Urunday, celebró la magnitud de la convocatoria y destacó el trabajo conjunto para la organización del evento:

“Estamos trabajando junto al Gobierno del Chaco y la Municipalidad de Resistencia para compartir una gran Bienal del Chaco y consolidar a nuestra provincia como un destino de turismo cultural”.

“Estamos muy contentos porque la próxima Bienal del Chaco superó todas las expectativas. Nos entusiasma el interés de los artistas en participar. Estamos frente a un récord histórico de escultores del mundo que están mirando a Resistencia para desarrollar su obra y consolidar una trayectoria internacional”- concluyó.

