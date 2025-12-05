EL GOBIERNO DEL CHACO AVANZA EN UN ACUERDO DE INTERCAMBIO EDUCATIVO CON FRANCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, recibió a la Cónsul Honoraria de Francia en el NEA, Véronique Avart, en el marco de una agenda de cooperación internacional entre la provincia y el Gobierno francés. La reunión se realizó en el Salón de Acuerdos “Felipe Gallardo” de Casa de Gobierno.

Durante el encuentro, avanzaron en la proyección de un acuerdo de intercambio educativo que permitirá que estudiantes de la Escuela de Educación Agropecuaria (EEA) N° 3 “María Auxiliadora” de Charata realicen un viaje a Francia para concretar pasantías y prácticas profesionalizantes. De manera recíproca, alumnos franceses visitarán la localidad para conocer el modelo agropecuario chaqueño.

También participaron de la reunión el ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño; y representantes de la República de Francia: Gerardo Ruíz, François Xavier Lugand, Valérie Hannoun y Marion Demay.

Al finalizar la audiencia, la cónsul Avart y su comitiva, junto al equipo de Educación Técnica provincial y al presidente del Consejo de Educación, Omar Maggio, viajaron a Charata para recorrer la EEA Nº 3 y conocer de primera mano el trabajo institucional.

ZDERO: “NECESITAMOS ESE CAMBIO DE MATRIZ”

El gobernador Zdero destacó el valor estratégico de este tipo de cooperación internacional, tal como lo había anticipado durante la ExpoTec 2025.

“Estamos frente a un intercambio trascendental que abre oportunidades para que nuestros jóvenes se formen y abracen un mundo de experiencias”, afirmó. A su vez, remarcó la importancia de orientar la formación técnica hacia sectores con futuro productivo:

“Necesitamos ese cambio de matriz. Chaco no puede seguir formando carreras sin expectativas de desarrollo. La Educación Técnica es el camino para transformar la provincia”.

El primer mandatario provincial reiteró que el Gobierno lanzó un Plan Estratégico Educativo con lineamientos específicos para fortalecer la formación profesional, acompañado por la puesta en marcha de la Agencia de Inversiones del Chaco. “Tenemos que pensar en ese Chaco que se transforme”, sostuvo.

Por su parte, la ministra Naidenoff celebró el avance del acuerdo y el protagonismo que tuvieron los propios estudiantes en plantear la propuesta de pasantías internacionales:

“Lo más interesante es que la iniciativa salió de los chicos. Francia está muy interesada en nuestra zona y por eso visitarán Charata. Habrá un intercambio entre estudiantes franceses y chaqueños”.

Resaltó además el valor formativo de esta experiencia:

“La producción chaqueña tiene mucho potencial y es importante que nuestros jóvenes viajen, conozcan modelos de trabajo y vuelvan con nuevos saberes para aplicarlos aquí”.

Por último, la cónsul Véronique Avart expresó:

“Estamos trabajando en acuerdos de intercambio educativo y profesionalizante con el Gobierno del Chaco. La escuela de Charata es un modelo en una zona muy interesante, con orientación agrícola. Esperamos que alumnos chaqueños puedan viajar a Francia y que alumnos franceses vengan a Charata. Tenemos los mismos objetivos para un crecimiento seguro”.

