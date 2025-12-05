PAULINO SÁNCHEZ LOGRA UN TRIUNFO IMPONENTE Y CONTINUA CON EL SUOEM CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una jornada electoral marcada por una amplia participación de los trabajadores municipales, Paulino Sánchez alcanzó un triunfo categórico y se convirtió en el nuevo referente del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de Castelli.

La Lista 2, liderada por Sánchez, obtuvo 265 votos, imponiéndose de manera contundente sobre la lista encabezada por Galeano, que reunió 79 votos.

El resultado, considerado histórico por la amplitud de la diferencia, refleja un fuerte respaldo de la base municipal hacia la propuesta de renovación y fortalecimiento sindical que impulsó Sánchez durante la campaña.

Tras conocerse los números finales, el flamante ganador agradeció la confianza del cuerpo de trabajadores y destacó que la nueva etapa del SUOEM Castelli estará centrada en “defender con firmeza los derechos del empleado municipal, fortalecer la unidad y recuperar la presencia del sindicato en cada sector de trabajo”.

El acto electoral se desarrolló con normalidad y contó con la supervisión de las autoridades correspondientes. Con este resultado, la Lista 2 asumirá la conducción del sindicato en los próximos meses.

