El intendente Pío Sander recibió a integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, liderada por el profesor Miguel Ángel Vidaurre. Durante el encuentro, los alumnos compartieron sus experiencias y los logros obtenidos en la final de los “Chaco Juega”, realizada en la ciudad de Resistencia.

En esta competencia provincial, Mauro Palavecino se consagró Campeón Chaqueño de Ajedrez en la categoría Sub 16, tras avanzar por diversas instancias locales, regionales y zonales hasta llegar a la final.

También obtuvieron destacados resultados: • Liliana Silverio, niña Qom, tercer puesto en Sub 14 femenino. • Zoé Soler, tercer puesto en Sub 16 femenino. • Facundo Palavecino, empate en el tercer lugar en Sub 16. Además, estuvieron disputando los primeros lugares hasta el tramo final Mariana Hibrich, Kevin Kerbel y Joaquín Coronel.

La entrega de reconocimientos estuvo encabezada por el intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes y el secretario de Cultura y Turismo Ruben Romero.

El intendente felicitó a todos los ajedrecistas por los logros alcanzados y los alentó a continuar con esta disciplina estratégica que potencia el pensamiento crítico y las habilidades cognitivas

