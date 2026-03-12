Reactivan operativo de búsqueda de un hombre desaparecido en Capitán Solari

Este miércoles se inició un nuevo operativo de búsqueda en zonas aledañas a la localidad de Capitán Solari, en el marco de la investigación por la desaparición de un hombre ocurrida en el año 2022.

El procedimiento fue dispuesto por el Departamento de Investigaciones Complejas Interior de la Policía del Chaco y se lleva adelante conforme a la Orden de Operaciones N.º 245-DOI/2026, con la participación de distintas áreas especializadas de la fuerza.

La búsqueda está vinculada al caso de Pedro Antonio Ojeda, de 36 años, conocido como “Chami”, quien fue visto por última vez el 13 de septiembre de 2022 cuando salió de su vivienda en el barrio AIPO de esa localidad a bordo de una bicicleta playera color verde, con destino a su trabajo en una obra de construcción de 20 viviendas. Desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

La denuncia por su desaparición fue realizada el 15 de septiembre de 2022 por su hermano, Sergio Luis Alfonso, en la comisaría local.

Del operativo participan diversas áreas de la Policía del Chaco, entre ellas la Dirección de Inteligencia Criminal, la División Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y la División Canes, que trabaja con una unidad especializada para rastreo.

Además, el procedimiento cuenta con la presencia de autoridades policiales, entre ellas el director general de Investigaciones Complejas Nelson Marcelo Alvarenga, junto a jefes y supervisores de distintas divisiones de la zona.

Las tareas de rastrillaje continuarán en distintos sectores cercanos a la localidad con el objetivo de obtener pistas que permitan esclarecer la desaparición del hombre, un caso que permanece abierto desde hace más de tres años.

Relacionado