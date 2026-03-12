INCAUTAN UNA AMAROK ROBADA EN MENDOZA Y SECUESTRAN DOS MOTOS, UNA BUSCADA HACE 2 AÑOS Y OTRA ADULTERADA

🔶Además, aprehendieron a 5 personas buscadas por la justicia.

👉Patrulla Motorizada de Caminos

Agentes de la Motorizada, incautaron una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok que presentaba pedido de secuestro desde fecha 23/07/2023 a solicitud de la policía de Mendoza.

👉Av. Los Inmigrantes y Cacique Ñare

Más tarde, operadores viales apresaron a un hombre de 47 años por presentar un pedido de detención desde el año 2022 por supuesta lesiones leves en el contexto de violencia de género y desobediencia judicial.

👉Ruta Nac 11 y Av Malvinas Argentinas

De la misma manera, en otro operativo de control, capturaron a un joven de 29 años por presentar un pedido de restricción vigente por supuestas amenazas en contexto de violencia de género.

👉A su vez, en el Puesto de control de Antequera, también aprehendieron a un joven de 30 años por también presentar pedido de captura desde fecha 07/04/2016.

👉Av. San Martin N° 1621

Además, incautaron una motocicleta marca Honda modelo Wave de 110 cilindradas por presentar pedido activo por supuesto robo a mano armada desde fecha 16/08/2024.

También, secuestraron un rodado marca Zanella modelo ZB de 110 cilindradas por no coincidir numeración de motor con las documentaciones presentadas.

👉Charata

Efectivos de Charata aprehendieron a un hombre de 37 años por también presentar un pedido de captura desde fecha 18/06/2010 en causa de supuesto Hurto.

👉Planta Verificadora N°6 – Villa Ángela

Peritos verificadores incautaron una motocicleta marca Honda modelo Wave de 110 cilindradas por presentar número de motor adulterado.

Más tarde, en otro operativo vial, secuestraron un automóvil marca Jeep modelo 0-1995 por presentar motor y cuadro no coincidentes.

👉J.J.Castelli

Anoche, efectivos de J.J.Castelli, aprehendieron a un hombre de 35 años por presentar pedido de detención por supuesto robo desde el año 2016

