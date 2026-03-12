CONDENAN AL SENADOR FRANCISCO PAOLTRONI POR DESMONTE ILEGAL EN FORMOSA: DEBERÁ PAGAR MÁS DE $101 MILLONES

La Justicia de primera instancia falló a favor del Estado provincial en una causa por daño ambiental y condenó al senador nacional Francisco Paoltroni a pagar una multa superior a 101 millones de pesos, más intereses y costas judiciales, por un caso de desmonte ilegal en la provincia de Formosa.

La información fue confirmada por la fiscal de Estado, Stella Zabala, quien explicó que la sanción había sido impuesta inicialmente por el Ministerio de la Producción y Ambiente, pero al no registrarse el pago correspondiente, el Gobierno provincial inició la ejecución judicial de la multa.

Durante el proceso, la defensa del legislador presentó diversos planteos para evitar la sanción, entre ellos inmunidad parlamentaria, falta de legitimación e inconstitucionalidad de la normativa aplicada. Sin embargo, todos esos argumentos fueron rechazados por la Justicia.

“La inmunidad parlamentaria no corresponde en este caso. Es una garantía vinculada a las opiniones o actuaciones dentro del recinto legislativo, pero no para evitar el pago de deudas o sanciones como cualquier ciudadano”, explicó Zabala.

La funcionaria además indicó que el senador fue debidamente notificado de la sanción administrativa y tuvo la posibilidad de cumplir con el pago antes de que el Estado avanzara con la vía judicial.

El fallo establece que Paoltroni deberá abonar más de $101 millones, cifra a la que se sumarán los intereses correspondientes y las costas del proceso judicial.

Desde la Fiscalía de Estado señalaron que este tipo de procedimientos son habituales cuando una persona sancionada no cumple con el pago de una multa administrativa, ya que el Estado tiene la facultad de reclamar su cumplimiento ante la Justicia.

Por último, Zabala anticipó que la defensa del senador podría apelar la decisión, aunque aseguró que la provincia sostendrá la resolución judicial en instancias superiores, al considerar que se trata de una medida vinculada a la protección del ambiente y el cumplimiento de la normativa vigente.

